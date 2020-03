As palavras de António Costa no final do Conselho de Ministros de quinta-feira em relação aos estabelecimentos que poderiam ou não permanecer abertos durante esta fase do período de emergência resumiram-se a uma simples regra: os estabelecimentos com atendimento público devem encerrar, à exceção dos de bens essenciais "à vida do dia-a-dia", e que os restantes devem manter-se abertos.

A forma vaga como foi transmitida a regra é agora pormenorizada no decreto-lei do Conselho de Ministros a que o SAPO24 teve acesso e no qual é detalhado, no artigo 8.º, que "são suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais na presente conjuntura", sendo que esta regra não se aplica "aos estabelecimentos de comércio por grosso nem aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito o acesso ao interior do estabelecimento pelo público".

Os principais visados nas novas regras são os restaurantes e similares que "podem manter a respetiva atividade [...] para efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário" sendo que para isso "ficam dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.