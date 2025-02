O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou hoje no parlamento que o Estado pode “ressarcir a perda de receita da Lusa” caso a agência avance com descontos no seu serviço para os demais órgãos de comunicação social.

Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, intervém na sua audição perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na Assembleia da República, em Lisboa, 04 de fevereiro de 2025. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa