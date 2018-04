Em outubro de 2016, o vice-presidente do concelho da Câmara de Roma assinou uma lei que anunciava que as moedas lançadas pelos turistas na Fontana di Trevi já não iriam para as Caritas, como acontece desde 2001, mas sim para os cofres da Câmara. A lei previa a sua aplicação no dia 1 de abril, contudo foi adiada, no dia 29 de março, para o fim do ano.

Como reza a lenda, deixar uma moeda na Fontana di Trevi faz com o regresso a Roma seja garantido. Os detalhes são importantes: é preciso que a pessoa esteja de costas para a fonte e tem de mandar a moeda sobre o ombro. Se deixar uma segunda moeda na fonte, tem o direito de fazer um pedido. Quando a enchente de moedas se verifica, existe uma companhia que, com recurso a aspiradores, recolhe as ofertas dos turistas. Desde 2001 até então, as receitas da fonte iam para a Caritas — rede de organizações humanitárias da Igreja Católica — de Itália. Por ano, esta superstição italiana, uma das mais famosas do país, permite que se arrecade 1,4 milhões de euros, segundo os dados da Caritas, referentes a 2016. Ainda que o dinheiro seja entregue à Caritas — responsável por albergar sem-abrigo ou ajudar pessoas em risco de exclusão social — não se sabe ao pormenor onde é que a Caritas utiliza o dinheiro. Esta incerteza tem levado a que a Câmara Municipal e o órgão de caridade da Conferência Episcopal Italiana debatam a questão. Em outubro do ano passado, o vice-presidente de Roma Luca Bergamo, do Movimento 5 Estrelas, assinou uma lei que estipulava que o dinheiro colocado na fonte devia ser direcionado para os cofres do concelho a partir do dia 1 de abril de 2018, a fim de estimular "projetos de assistência e solidariedade municipais". Na sequência da polémica que envolveu a questão e para evitar más relações com a Igreja — que tem um papel importante em Itália —, no dia 29 de março, três dias antes da aplicação da nova lei, a presidente da Câmara de Roma, Virginia Raggi, recuou na decisão, adiando-a até 31 de dezembro. Até ao final do ano será então feito um estudo que apresente soluções alternativas para administrar o dinheiro da fonte.