De acordo com o relatório, só por atividades mineiras e de extração de petróleo estão em risco 22% dessas zonas, o que representa cerca de 87 milhões de hectares da região amazónica.

O estudo baseia-se numa análise que identifica as pressões e ameaças enfrentadas na Amazónia por intervenções de infraestruturas de transporte (estradas), energia (hidroelétricas) e indústrias extrativas (mineração e petróleo), além de controlar a frequência de queimas e desmatamento da região.

Elaborado pela Rede Amazónica de Informação Socioambiental (Raisg) – um grupo técnico formado por organizações de seis países da região amazónica (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) -, o relatório foi divulgado no Brasil pelo Instituto Socioambiental (ISA), uma das ONG’s que compõem a rede.

A análise indica que as indústrias mineiras e petrolíferas são as que mais pesam na “panamazónia”, ou seja, nos territórios protegidos pelas leis nacionais e que, além do Brasil, englobam oito outros países (Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa-território francês).

Juntos têm projetos que podem afetar 208 milhões de hectares dessa região.