A primeira das duas intervenções corresponde à estabilização do litoral da União de Freguesias de Carcavelos e Parede, em Cascais, num montante de 861 mil euros, numa zona entre a Praia de São Pedro do Estoril e a Praia das Avencas.

“Sinalizadas desde há sete anos, pelo Plano de Ação Litoral XXI, como uma área com risco elevado de derrocada, a Arriba da Praia da Bafureira tem 200 metros de extensão e uma altura de oito metros”, lê-se num comunicado do Ministério, que acrescenta que a operação de intervenção agora deferida para aquela arriba visa “conter o processo de erosão costeira, garantindo a recuperação e o reforço, minimizando as situações de risco de pessoas e bens”.

As obras de proteção e defesa do litoral irão, segundo uma nota do Ministério, receber “mais de 1,2 milhões de euros”.

Outra das iniciativas consiste num “estudo de reconhecimento de áreas de manchas de areia no Norte do País, que permita a alimentação artificial de praias que sofram de erosão costeira”, acrescentou o Ministério.

As intervenções serão financiadas em 85% pelo Sustentável 2030 – Programa de Ação Climática e Sustentabilidade, tutelado pelo Ministério do Ambiente e Energia.