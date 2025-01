O estudo foi enviado pela companhia aérea portuguesa para as redações, depois de recuperar o 11º lugar no Top das 25 transportadoras mais seguras do mundo.

Segundo a Airline Ratings, autora do estudo, este é feito com base no registo de incidentes graves dos últimos dois anos e quais as vítimas mortais que daí resultam. Mas também a idade e dimensão da frota. Outros dos critérios são a rentabilidade, certificação IOSA, auditoria ICAO por país ou qualificação e formação dos pilotos, complementando estes dados com a consulta de pilotos de instrução de peritos em aviação.

Estas são as 27 companhias que têm melhor classificação nessa tabela.

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Cathay Pacific, Qatar Airways e Emirates (as 3 ex-aequo)

4. Virgin Australia

5. Etihad Airways

6. ANA

7. EVA Air

8. Korean Air

9. Alaska Airlines

10. Turkish Airlines (THY)

11. TAP Air Portugal

12. Hawaiian Airlines

13. American Airlines

14. SAS

15. British Airways

16. Iberia

17. Finnair

18. Lufthansa/Swiss

19. JAL

20. Air Canada

21. Delta Airlines

22. Vietnam Airlines

23. United Airlines.