Na apresentação de um livro sobre Francisco Sá Carneiro, Luís Montenegro recordou a maioria absoluta que o fundador do partido conseguiu reforçar em 1980 e a maioria relativa que Cavaco Silva – na plateia – conseguiu transformar em maioria absoluta em 1987.

“Estou convencido de que esta maioria também vai ser uma maioria maior porque vai preencher as capacidade de que precisamos para juntar à estabilidade financeira que temos à estabilidade económica e social”, afirmou, referindo-se à estabilidade política.

Montenegro discursou logo após Cavaco Silva, autor do prefácio do 7.º e último volume do livro sobre o fundador do partido, intitulado precisamente “Uma maioria maior — 1980”.