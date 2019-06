Particularizando países, França é onde se regista o maior nível de desconfiança, com um terço dos inquiridos (33%) a mostrar-se descrente na vacinação. No extremo oposto, Bangladesh e Ruanda têm os níveis mais altos de confiança nas vacinas, com quase 100% em ambos os países, onde as pessoas consideram que são seguras, eficazes e que é importante que as crianças as tomem.

"Esperávamos essa tendência geral, porque onde vimos que este ceticismo e preocupação sobre as vacinas tende a ser maior nos países mais desenvolvidos", disse à AFP Imran Khan, da Wellcome Trust. "Mas acredito que o grau de diferença é surpreendente e alguns desses números são realmente alarmantes", explicou.

Um valor estimado de 169 milhões de crianças não receberam a primeira dose de vacina contra o sarampo entre 2010 e 2017, segundo um comunicado da ONU divulgado em abril. Só nos Estados Unidos, o número de casos desta doença ultrapassa um milhar este ano, segundo aos últimos valores oficiais.

"Se olharmos para aqueles países no nosso estudo que têm níveis muito altos de confiança nas vacinas, como o Bangladesh e o Egito, são áreas onde há mais doenças infecciosas", disse Khan."O que se está a mostrar talvez seja que as pessoas nestes países podem ver o que acontece se as pessoas não se vacinarem", acrescentou.

Segundo Khan, esta atitude contrasta com países mais desenvolvidos onde "se uma pessoa não se vacinar, talvez seja menos provável que fique infectada, e se for infectado, provavelmente não vai ficar tão mal e não vai morrer, porque existem bons sistemas de saúde".