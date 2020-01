Acabado de publicar na revista científica Earth and Planetary Science Letters, o estudo apresenta “novos dados para o debate sobre as implicações climáticas, hidrogeológicas e astrobiológicas dos depósitos sedimentares deltaicos em Marte”, afirma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Nas duas últimas décadas, “dezenas de possíveis depósitos sedimentares deltaicos foram identificados na superfície de Marte, tendo a sua formação sido atribuída à existência de antigos lagos e rios marcianos”.

Esse tipo de depósito sedimentar, salienta a UC, é considerado “uma das principais evidências para sustentar a ideia de que, no passado, Marte apresentava condições climáticas mais favoráveis que permitiram a presença de água líquida no planeta”.

Esta investigação conclui, no entanto, que “não é bem assim”, isto é, “uma grande parte dos depósitos anteriormente identificados no planeta vermelho não é de origem deltaica (os deltas formam-se pela acumulação de sedimentos transportados pelos rios), ao contrário do que a comunidade científica defendia”, explicita a UC.