Segundo a Estratégia Nacional para a Alimentação do Lactente e da Criança Pequena (ENALCP), que é hoje apresentada, para estimular a amamentação devem existir ambientes favoráveis e, para isso, deverá ser revista a legislação para prever tais locais próximo do local de trabalho e em espaços públicos, como centros comerciais.

Os responsáveis ENALCP defendem ainda mais formação para os profissionais de saúde, para apoiarem as mães no processo de amamentação, que deve ser exclusiva nos primeiros seis meses de vida.

“É o alimento ideal e que permite assegurar as necessidades nutricionais das crianças”, refere Maria João Gregório, responsável pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, sublinhando que esta estratégia pretende “assegurar alimentação adequada ao longo dos primeiros 1000 dias de vida, desde o período ainda em útero até ao final do segundo ano de vida”.

“A verdade é que é uma janela de oportunidade ótima para se programar a nossa saúde futura”, sublinhou a responsável, lembrando que “os hábitos que se adquirem durante esta faixa etária e a introdução de alimentos neste período condicionam muito os nossos gostos, preferências e comportamentos alimentares no futuro”.

No documento da estratégia, a que a agência Lusa teve acesso, os autores sublinham as qualidades do leite humano e dizem ser urgente e necessária a rede de bancos de leite, num país que ainda só tem um banco deste género, a funcionar na Maternidade Alfredo da Costa.

“Para além dos nutrientes e energia necessários às necessidades do lactente, o leite materno contém microbiota e anticorpos da mãe que favorecem o desenvolvimento do sistema imunitário da criança e influenciam a programação do seu metabolismo”, frisam os responsáveis, que defendem a exclusividade do leite materno nos primeiros seis meses de vida.