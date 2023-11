Laura Fuentes é uma inconformada. Nasceu em Espanha, mas quis ir estudar para França, onde se licenciou em Filosofia Francesa. Posteriormente optou por um mestrado em Comércio Internacional. Ainda trabalhou no mundo da moda, mas foi uma quinta de vinhos em Bordéus, onde também laborou, que a fez mudar de rumo.

"Percebi que o meu futuro era tentar dar um novo rumo tecnológico no comércio internacional do vinho", diz Laura ao SAPO24.

A ideia foi-lhe dada por um dos seus professores do mestrado em Comércio Internacional, que começou por seduzi-la com a internacionalização de uma bodega espanhola. "Foi assim que tudo começou, na prática, mas já quando trabalhava em Bordéus senti que poderia fazer algo pelo vinho", referiu a CEO da Linked Wine, que marca presença na Web Summit, em Lisboa.

O pontapé de saída foi dado em plena pandemia.

"Antes de estar no setor, não percebia nada de vinhos. Fiquei com novos horizontes em Bordéus e decidi que tinha de voltar a casa, Valladolid. Comecei a perceber que haviam problemas tecnológicos durante a pandemia. Ouvi muitas histórias sobre os gostos pessoais de vinhos que, durante a pandemia, não eram concretizados pelos restaurantes e supermercados, os únicos que na altura podiam satisfazer as pessoas, a nível online. Falei com distribuidores e percebi também que eles sentiam isso mesmo e que não podiam satisfazer as pessoas, porque não tinham outro tipo de vinhos, os tais que os clientes queriam. Os distribuidores estavam à procura de novos produtos, mas não o podiam fazer fisicamente, pois iriam perder muito tempo para escolherem, num outro país, apenas uma referência ou duas de vinhos. Então surgiu-me a ideia de criar uma plataforma", refere Laura Fuentes, explicando depois qual a verdadeira ideia da sua empresa.

créditos: DR

"É como ir a uma loja comprar roupa, onde se escolhe o tamanho, a cor e o formato. Na prática quis traduzir isso para o comércio do vinho, para os importadores e distribuidores. Criámos uma plataforma com 15 filtros que fazem com que, em poucos minutos, o importador ou distribuidor encontre aquilo que realmente pretende, dou um caso português: um vinho do Douro, com barrica de carvalho francês, estágio de 24 meses, e com nariz de violetas. Quem o quiser, encontra-o na Linked Wine. Mas há mais, os clientes podem procurar por produtos em granel, pelo volume de produção anual, graduação alcoólica, tipo de embalagem ou preço, permitindo fazer uma seleção que em outros casos levaria semanas”, salienta Fuentes.

Mas a Linked Wine não é apenas uma plataforma para que os clientes (importadores e distribuidores) encontrem os seus vinhos, ela também disponibiliza webinars com especialistas internacionais. "Permite que possam conhecer em primeira mão a situação do mercado atual, ao minuto, receber estatísticas sobre cada uma das suas referências e quais países procuram mais esse tipo de vinhos, podem também enviar campanhas promocionais para todos os importadores de um mercado. Já no início do próximo ano poderão também participar em eventos com vários produtores", referiu.

Laura Fuentes salienta que, para já, o seu mercado inicial é o de Espanha, mas que decorrem negociações com outros países da Europa, América Latina e América Central. "Vamos para os Estados Unidos no próximo ano. Portugal? Há conversas com alguns produtores, sim", concluiu.