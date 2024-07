"Eu não deveria estar aqui esta noite", disse Trump durante a convenção do Partido Republicano em Milwaukee, no estado do Wisconsin, no seu primeiro discurso desde que foi ferido por um atirador de 20 anos que disparou contra ele num comício na Pensilvânia no fim de semana.

Logo após aceitar formalmente a nomeação como candidato presidencial do Partido Republicano, na noite de quinta-feira, Trump dirigiu-se aos milhares de apoiantes que o receberam como um herói na Convenção Nacional Republicana, para descrever o que sentiu no ataque de sábado, mas sublinhou que nunca mais contará esta história por ser “muito dolorosa”.

“Ouvi um som alto de zumbido e senti algo a atingir-me, muito, muito forte, na minha orelha direita. Eu disse a mim mesmo: ‘Uau, o que foi isso? Só pode ser uma bala'”, contou, perante uma multidão que ficou silêncio para o ouvir.

Ele disse que moveu a mão para a orelha e viu que ela "estava coberta de sangue, apenas absolutamente sangue por toda parte. Eu soube imediatamente que era muito sério, que estávamos sob ataque."

“Havia sangue a jorrar por todo o lado mas, de certa forma, eu senti-me muito seguro porque tinha Deus do meu lado”, afirmou o magnata.

Várias pessoas choravam ao ouvir o relato do ex-presidente, que ficou ferido numa orelha após ser alvejado por um jovem de 20 anos, abatido pelas forças de segurança norte-americanas.

Agentes do Serviço Secreto correram para o palco enquanto as balas voavam, saltando sobre ele para mantê-lo seguro, lembrou Trump.

"A coisa incrível é que antes do tiro, se eu não tivesse movido minha cabeça naquele último instante, a bala do assassino teria atingido o seu alvo perfeitamente, e eu não estaria aqui esta noite. Nós não estaríamos juntos", disse Trump.

Ele elogiou as ações dos seus apoiantes no comício, dizendo que eles se viraram para procurar o atirador em vez de entrar em pânico.

"Eles sabiam que eu estava em apuros. Eles não queriam deixar-me. E é possível ver esse amor estampado nos vossos rostos. Pessoas incríveis", disse Trump.

"Eu queria fazer algo para que eles soubessem que eu estava bem. Levantei o meu braço direito, olhei para as milhares e milhares de pessoas que esperavam ansiosamente, e comecei a gritar, 'Lutem, lutem, lutem!'"

"Para o resto da minha vida, serei grato pelo amor demonstrado por aquele público gigante de patriotas que se mantiveram corajosamente naquele dia fatídico."

“Não era suposto eu estar aqui esta noite”, refletiu, com os apoiantes a gritarem: “Sim, está!”.

Trump pediu à plateia que fizesse um momento de silêncio para Corey Comperatore, o antigo bombeiro voluntário que assistia ao comício do ex-presidente e que acabou por morrer depois de ser baleado pelo atirador.

*com Lusa e AFP