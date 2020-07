A informação foi divulgada hoje pelo serviço federal das prisões (BOP, na sigla em inglês).

Em declaração enviada à AP, o serviço das prisões afirmou que Cohen tinha “recusado as condições do seu confinamento doméstico e, em consequência, regressou a uma instalação do BOP”.

O seu regresso à prisão acontece dias depois de o New York Post ter publicado fotografias com Cohen, mulher e amigos a desfrutar de uma refeição num restaurante nas proximidades da sua casa, em Manhattan.

Cohen, que se declarou culpado de evasão fiscal, fraude no financiamento eleitoral e mentir ao Congresso, foi retirado da prisão, para ficar em casa, como parte dos esforços de contenção da propagação do novo coronavírus nas prisões federais.