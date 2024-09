Os Estados Unidos (EUA) apreenderam o avião do presidente venezuelano Nicolás Maduro depois de determinarem que a sua aquisição viola as sanções dos EUA, entre outras questões criminais. Os EUA voaram com a aeronave da República Dominicana para a Flórida avança o meio internacional.

O avião foi descrito por autoridades como o equivalente venezuelano ao Air Force One e já foi fotografado em visitas de Estado anteriores de Maduro à volta do mundo.

“Isto manda uma mensagem para o topo”, revelou à CNN um oficial dos EUA. “Apreender o avião do chefe de estado estrangeiro é algo inédito para questões criminais. Estamos a mandar uma mensagem clara aqui de que ninguém está acima da lei, ninguém está acima do alcance das sanções dos EUA”.

Numa declaração citada pela CNN, o procurador-geral Merrick Garland disse que “o Departamento de Justiça apreendeu uma aeronave que terá sido comprada ilegalmente por 13 milhões de dólares por meio de uma empresa de fachada e de contrabando para fora dos Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro e os seus companheiros”.

O avião foi comprado a uma empresa na Flórida, disse o Departamento de Justiça, e foi exportado ilegalmente em abril de 2023 dos Estados Unidos para a Venezuela através do Caribe.

Esta aeronave, um Dassault Falcon 900EX, tem sido usado desde então para voar "quase exclusivamente de e para uma base militar na Venezuela", disse o Departamento de Justiça, e tem sido usado para viagens internacionais de Maduro.