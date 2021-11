Quando Daphna e Alexander Cardinale viram o seu bebé recém-nascido pela primeira vez, em setembro de 2019, perceberam que a menina tinha a pele e o cabelo mais escuros do que a restante da família, descreveram os advogados do casal. "Testes genéticos revelaram que o bebé que Alexander e Daphna deram à luz e criaram durante meses não tinha relação genética com o casal", acrescentou o escritório Peiffer Wolf.

De acordo com o processo, aberto nesta segunda-feira em um tribunal de Los Angeles, embriões de dois casais foram trocados, supostamente por negligência. Após descobrirem o erro, os dois casais se conheceram e decidiram recuperar a guarda dos seus filhos biológicos, numa troca formalizada pela Justiça.

O erro, no entanto, deixou marcas e causou sofrimento, argumenta o casal Cardinale na denúncia efetuada. "O nascimento da nossa filha deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas senti-me imediatamente abalado e confuso por não reconhecê-la", descreveu Alexander Cardinale.

“Quando a verdade veio à tona, trocar as crianças foi ainda mais doloroso. Perder a criança que se conhece por uma criança que ainda não se conhece é um pesadelo impossível", acrescentou.