Prevê-se, no entanto, que as audiências, que se iniciarão hoje após a seleção do júri, em Alexandria, Estado da Virgínia, incidam sobretudo nos crimes financeiros de que Manafort é acusado, no âmbito do trabalho de consultoria que fez para a Ucrânia, esperando-se relatos sobre gastos extravagantes, empresas fictícias secretas e milhões de dólares de dinheiro ucraniano a passar por contas bancárias de paraísos fiscais e a aterrar nos bolsos do consultor político.

Apesar de não se esperar que haja respostas sobre se a campanha do atual inquilino da Casa Branca, o magnata republicano do imobiliário Donald Trump, esteve em contacto com o Kremlin na época das presidenciais de 2016 que o elegeram, as implicações mais amplas deste julgamento são incontornáveis, já que darão à opinião pública o mais pormenorizado vislumbre, até agora, das provas que a equipa de Mueller passou um ano a acumular.

Entre elas, contar-se-ão depoimentos sobre os negócios e ligações externas de um arguido a quem Trump confiou a gestão da sua campanha presidencial durante um período crítico em 2016, incluindo durante a convenção republicana.