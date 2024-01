A tripulação do Chem Ranger "viu mísseis caírem na água perto do navio" e "não registou feridos ou danos", tendo "prosseguido na rota", escreveu o comando militar norte-americano no Médio Oriente (Centcom) na rede social X (antigo Twitter).

Os rebeldes Huthis do Iémen tinham reivindicado um ataque contra um navio norte-americano, no golfo de Aden, na mais recente ofensiva deste grupo xiita apoiado pelo Irão contra os transportes comerciais.

"As forças navais das forças armadas iemenitas [nome dado ao braço armado dos Huthis] realizaram uma operação direcionada contra um navio americano, o Chem Ranger, no golfo de Aden com vários mísseis navais, vários dos quais atingiram o alvo”, referiram os rebeldes, em comunicado.

De acordo com o ‘site’ especializado Marine Traffic, o Chem Ranger é um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall e esteve ao largo da costa do Iémen nos últimos dias. O petroleiro deixou o porto da cidade saudita de Jeddah com destino ao Kuwait.

Este é o terceiro ataque da semana contra navios dos EUA e o quarto em geral desta semana.

"Uma resposta aos ataques norte-americanos e britânicos é inevitável. Qualquer nova agressão será punida", frisaram ainda os rebeldes iemenitas, afirmando que só têm como alvo os navios ligados a Israel "enquanto não houver cessar-fogo e o cerco a Gaza não for levantado".

Os Estados Unidos atacaram, na quinta-feira, locais dos Huthis no Iémen pela quinta vez, em resposta aos ataques do grupo apoiado pelo Irão a navios mercantes no mar Vermelho, uma área crucial para o comércio internacional.

Esta é a segunda vaga de bombardeamentos norte-americanos em menos de 24 horas contra mísseis Huthis, movimento que foi recolocado na quarta-feira por Washington numa lista de “organizações terroristas”.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu que estes ataques vão continuar, enquanto os Huthis perturbarem o comércio marítimo internacional ao largo do Iémen.

O grupo atacou dezenas de navios mercantes, que considerou “ligados a Israel”, no mar Vermelho e no golfo de Aden, desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, a 07 de outubro.

Estes ataques, que os rebeldes dizem ser realizados em solidariedade com o território palestiniano, obrigaram muitos armadores a suspender a passagem das suas frotas pelo mar Vermelho.