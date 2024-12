Numa reunião com a equipa do departamento federal, Wray disse hoje que deixará o cargo em janeiro e antes do final do mandato, "após semanas de cuidadosa reflexão", noticia a agência AP.

A intenção de Wray de renunciar era esperada, dado que Donald Trump já havia anunciado a escolha para o cargo, na sua futura administração, de Kash Patel, um forte crítico dos procedimentos do FBI e apoiante intransigente do movimento político do Presidente eleito.

Wray havia sido nomeado anteriormente por Trump, após o ex-presidente demitir o então diretor do FBI James Comey, iniciando em 2017 um mandato de 10 anos — um período destinado a isolar a agência da influência política das diferentes administrações.