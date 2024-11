"O meu coração está cheio, cheio de agradecimento a vocês e de apoio ao nosso país. Não é o resultado em que votámos, o que lutámos, mas oiçam-me: a luz da América está sempre a brilhar. Desde que continuemos a batalha", começou por dizer Kamala Harris.

"Estou muito orgulhosa da nossa campanha e da maneira como a fizemos. Conseguimos trazer todas as pessoas, de qualquer passado, à luta pelo nosso país. Nós temos muito em comum, do que aquilo que nos separa. Sei que estamos a sentir muitas emoções, mas temos de aceitar os resultados destas eleições. Já falei com o presidente eleito Donald Trump e vamos ajudar a sua equipa com a transição, numa transição de poder pacífica", explicou.

"O princípio democrático é de que quando perdemos uma eleição, aceitámos. Na nossa nação, devemos lealdade não ao Presidente nem ao Partido, mas sim à Constituição dos EUA. E a Deus. Apesar de conceder essa eleição, não concedo a luta desta campanha", exclamou.

"A luta pela oportunidade, liberdade e a dignidade de todas as pessoas. Os ideias que refletem a melhor América. Nunca vou desistir dessa luta", disse.

"Quando lutamos, vencemos. Mas, por vezes a luta dura mais um pouco. Isso não quer dizer que não vamos vencer. Nunca podemos desistir, nunca podemos desistir de fazer o mundo num lugar melhor. Nunca se rebaixem se alguém vos disser que algo não é possível porque nunca foi feito", disse Harris, em direção aos jovens.

"Agora é tempo de arregaçar as mangas, de organizar, de mobilizar e pelo bem da justiça e liberdade temos de estar ligados. Ao longo da minha carreira vi pessoas no pior da vida. E, mesmo assim, encontraram em si, a coragem para lutarem pela justiça, por si mesmo, por outros. Que essa coragem seja a nossa inspiração".

"Existe uma soma a que um historiador chamou de: lei da história. Para todas as sociedades, de todos os tempos: apenas quando é escuro é que podemos ver as estrelas", afirmou. "Sei que há pessoas que pensam que estamos a entrar num período negro, mas espero que não seja o caso. Se for, vamos então colocar o céu cheio de estrelas, milhares delas. A luz do otimismo, da fé, da verdade e do serviço. E que esse trabalho nos guie, para chegarmos à promessa dos Estados Unidos da América", terminou Kamala Harris.

Kamala Harris já telefonou a Donald Trump para o felicitar pela vitória nas eleições, revelou um conselheiro da atual vice-Presidente norte-americana.

Ao tomar a iniciativa de ligar a Trump, Harris discutiu com o Presidente eleito a importância de uma transferência pacífica de poder e de ser um líder para todos os norte-americanos, segundo o conselheiro que falou sob o anonimato à agência France Presse.

Donald Trump reivindicou a vitória nas eleições presidenciais desta terça-feira, embora os resultados finais ainda não tenham sido confirmados. Quando ainda decorre o apuramento dos resultados, e segundo as projeções conhecidas, o republicano já ultrapassou os 270 votos necessários no Colégio Eleitoral para regressar à Casa Branca (presidência dos EUA).

Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados. O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.