Elizabeth Warren, senadora pelo Massachusetts vai desistir de disputa democrata à Casa Branca, diz a imprensa norte-americana.

A candidata democrata à Casa Branca chegou a liderar as sondagens de intenção de voto, mas vai abandonar a disputa pela indicação do partido após os resultados negativos em vários estados.

Warren, uma senadora progressista de 70 anos, vai falar com a equipa de campanha nesta quinta-feira e anunciará que suspenderá a sua candidatura presidencial.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo ‘New York Times’, que lembra que apesar do entusiasmo inicial, a Super Terça-feira revelou-se fatal para a senadora, a quarta a desistir da corrida nos últimos dias.

O primeiro a sair foi Pete Buttigieg, do centro, que abandonou a campanha no passado domingo, para apoiar Joe Biden. Um dia depois, foi a vez de Amy Klobuchar, senadora do Minnesota, anunciar a desistência, também a favor de Biden. Já na quarta-feira, após o descalabro da Super-Terça, foi o multimilionário Michael Bloomberg a terminar a campanha — e a declarar o apoio ao ex-vice de Obama, Joe Biden.

Neste momento, depois das várias desistências, restam apenas três candidatos na corrida do Partido Democrata pela nomeação às presidenciais: Joe Biden, Bernie Sanders e Tulsi Gabbard.

Todavia, apenas Biden e Sanders têm hipóteses realistas de ser nomeados, pelo que a corrida se tornou numa disputa de dois homens. Biden é o preferido do eleitorado mais ao centro, bem como da liderança do partido. Já Sanders representa a ala progressista, mais à esquerda.

Desde que são conhecidos os resultados da Super Terça-Feira que se sabia da falta de apoio de Warren. A senadora não conseguiu ganhar nenhuma das votações — havia 14 estados e um território para conquistar —, tendo mesmo ficado em terceiro no seu próprio estado, atrás de Joe Biden e Bernie Sanders.