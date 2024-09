O aumento da presença de soldados norte-americanos virá de vários esquadrões de caças, disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

A decisão acontece depois dos recentes ataques no Líbano e do assassínio do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quando o conflito no Médio Oriente está a aumentar de intensidade, desta vez entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah.