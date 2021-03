O momento foi captado pelos meios de comunicação social. Joe Biden, de 78 anos, caiu duas vezes quando se preparava para entrar no Air Force One, o avião presidencial, para fazer uma viagem para se encontrar com representantes da comunidade asiática-americana no rescaldo do atentado de Atlanta.

O episódio ocorreu esta tarde quando Biden se preparava para subir para o avião presidencial Air Force One, destinando-se a viagem a Atlanta, no estado da Geórgia. Quando estava a meio das escadas que leva à porta do avião presidencial, Biden tropeçou duas vezes, caiu de joelhos, mas conseguiu segurar-se no corrimão de metal com a mão direita. Apesar das quedas, Biden, que é o presidente dos EUA mais velho de sempre em funções, deu um sinal de estar bem ao saudar os presentes já no topo das escadas. Essa ideia foi mais tarde corroborada por Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca, ao dizer que o presidente "estava bem" depois das quedas. "Estava muito vento. Eu quase caí também ao subir os degraus. Ele está a 100%", disse a responsável, citada pelo The Independent. O Air Force Onde decolou pouco depois da base militar de Andrews, nos arredores de Washington. A viagem tem como intuito não só visitar o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças local, como reunir-se com os líderes locais da comunidade asiática-americana depois do atentado de 17 de março, no qual um homem abriu fogo em três casas de massagens da cidade, vitimando pelo menos oito pessoas. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram