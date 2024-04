Villas-Boas deverá ser o novo presidente do FC Porto, de acordo com as últimas sondagens.

De acordo com as últimas sondagens, e após a contagem dos primeiros votos, "André Villas-Boas segue à frente na corrida. A diferença, neste momento, é de quase 70%, a favor do candidato da lista B. O candidato deverá mesmo ganhar em todas as 44 mesas de voto.

Entretanto, em declarações aos jornalistas, Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, assumiu a derrota da lista de Pinto da Costa. "Felicitar a lista B [André Villas-Boas] pela vitória nas eleições. Os sócios falaram, são unânimes nesta decisão, é um momento de transição, de mudanças. Os sócios são quem manda no clube e assim desejaram. Agora, há que preparar o futuro, há que apelar à união. Jorge Nuno Pinto da Costa é a pessoa mais importante da história do FC Porto, que devemos enaltecer, foi incrível o patamar de excelência em que colocou o clube. Eternamente gratos ao seu trabalho. Sou um privilegiado, tive o prazer de o ter como presidente. Tive o prazer de o ter como administrador e presidente também.", disse o antigo jogador portista, salientando que é preciso uma reflexão.

"Sentia que ainda tinha muito para fazer, mas neste momento há que fazer uma reflexão sobre o que aconteceu e, mais uma vez, fazer referência que os sócios decidiram por esta mudança. O que desejamos é que a próxima direção consiga, pelo menos, fazer o mesmo que fizemos. O FC Porto tem de sair unido, está acima de tudo e de todos. Queremos que o FC Porto continue a vencer. Amanhã temos um jogo importante, que queremos vencer e que seja dada continuidade a uma história incrível", afirmou.

Pinto da Costa também já abandonou o estádio do Dragão, após as declarações de Vítor Baía.

Do lado de Villas-Boas, Jorge Costa, antigo capitão portista falou à imprensa na sede de campanha do candidato, salientando que a vitória do novo presidente portista trará um "FC Porto diferente dos últimos anos".

"Foi evidente a vontade dos sócios de mudança. Teremos um FC Porto à imagem de outros anos", disse o futuro diretor para o futebol profissional dos dragões.