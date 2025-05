Há 50 anos, a África do Sul deixou o mundo de boca aberta com o primeiro transplante cardíaco: o cirurgião Christiaan Barnard, pioneiro na arte, transferiu de forma surpreendente - e inesperada - o coração de uma jovem em morte cerebral para um homem gravemente doente chamado Louis Washkansky. O momento está para sempre eternizado numa enorme escultura de silicone que pode ser visitada no Museu do Coração da Cidade do Cabo, localizado no hospital sul-africano Groote Schuur. (AFP PHOTO / RODGER BOSCH)

