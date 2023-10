Os Estados Unidos da América reconheceram hoje "credibilidade" aos relatórios sobre "irregularidades" nas eleições autárquicas de 11 de outubro em Moçambique, pedindo que as autoridades do país considerem todas as queixas apresentadas.

“Com base nos relatórios da Embaixada dos EUA e de outros observadores, dos meios de comunicação social locais, dos delegados dos partidos, dos funcionários eleitorais e das organizações da sociedade civil, o dia da votação nos 65 municípios foi, de um modo geral, pacífico, mas existem muitos relatórios credíveis de irregularidades no dia da votação e durante o processo de apuramento dos votos”, refere a embaixada dos EUA, numa nota enviada à comunicação social. O Governo dos Estados Unidos da América pediu que as autoridades eleitorais, os tribunais locais e o Conselho Constitucional de Moçambique levem “a sério todas as queixas de irregularidades” e sejam imparciais na sua atuação. “A Comissão Nacional de Eleições (CNE) deve garantir que todos os votos são contados de forma exata e transparente”, referiu a embaixada dos Estados Unidos da América na nota, reconhecendo a determinação com que os moçambicanos participaram no escrutínio de quarta-feira. Para o Governo norte-americano, que acompanhou o processo eleitoral em pelo menos 12 dos 65 municípios moçambicanos, um processo eleitoral “limpo, transparente e pacífico é essencial para o futuro da democracia multipartidária” em Moçambique. A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) foi anunciada vencedora em pelo menos 49 dos 50 municípios com o apuramento dos resultados intermédios das eleições autárquicas concluído, perante a forte contestação de partidos e organizações da sociedade civil. O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, afirmou no domingo que o partido venceu as eleições autárquicas e não reconhece os resultados anunciados pelos órgãos eleitorais, denunciando uma “megafraude” para “manter” Filipe Nyusi e a Frelimo no poder em Moçambique, anunciando manifestações nacionais de repúdio a partir de terça-feira e o recurso aos tribunais. As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram