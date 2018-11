A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders disse na terça-feira que os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos estão a ser encarados como "uma boa noite" para o Presidente Donald Trump.

Pouco antes de as projeções confirmarem que a oposição democrática vai assumir o controlo da Câmara dos Representantes, Sanders disse aos jornalistas: “neste momento sentimo-nos bem, tem sido uma boa noite para o Presidente até agora”.

A porta-voz fez estas declarações antes das principais cadeias de televisão norte-americanas avançarem que, de acordo com as projeções, os democratas tinham conquistado a maioria dos lugares na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), cujo controlo pertencia aos republicanos.

Essas projeções de resultados parciais antecipam que o partido do Presidente ampliará o controlo do Senado.

Em algumas das eleições intercalares nos Estados Unidos está em jogo a real base de apoio do Partido Republicano do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa votação em que são escolhidos congressistas, senadores e governadores em 36 estados.