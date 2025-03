Os Estados Unidos vão enviar mais de 600 soldados adicionais para a fronteira com o México, adiantaram terça-feira as forças armadas norte-americanas, na sequência do reforço das medidas de combate à imigração ilegal pelo Governo liderado por Donald Trump.

Cerca de 40 são analistas de informações da Força Aérea e 590 são engenheiros do Exército, revelou o Comando Norte-Americano (Northcom) dos EUA. Este reforço elevará o número total de tropas mobilizadas ou que deverão ser mobilizadas na fronteira com o México para aproximadamente 9.600, acrescentou o Northcom. No seu primeiro dia de regresso ao cargo, Donald Trump assinou uma ordem executiva que declara o estado de emergência na fronteira com o México. Durante a campanha eleitoral, o republicano acusou os migrantes de serem criminosos que “envenenam o sangue” dos Estados Unidos e prometeu realizar “a maior operação de deportação da história do país”. Cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados residiam nos Estados Unidos em 2022, de acordo com a última estimativa do Departamento de Segurança Interna. A Patrulha de Fronteiras dos EUA diz ter feito cerca de 8,8 milhões de detenções de migrantes irregulares na fronteira com o México, algumas delas várias vezes, durante o mandato de quatro anos do ex-presidente democrata Joe Biden. Estas detenções atingiram o pico no final de 2023 antes de caírem significativamente no final do mandato. Donald Trump congratulou-se por ter acelerado drasticamente este declínio ao chegar ao poder. “A invasão do nosso país acabou”, escreveu na sua rede social Truth.