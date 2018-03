O primeiro prémio do concurso de Euromilhões de terça-feira, no valor de 61,5 milhões de euros, saiu a um apostador que registou o boletim em Portugal, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 304,8 mil euros foi para três apostadores, um dos quais em Portugal, enquanto o terceiro, de 35,5 mil euros, coube a seis apostadores, nenhum em Portugal.

O quarto prémio, no valor de 3,2 mil euros, vai para 32 apostadores, três dos quais em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 21/2018 do Euromilhões, sorteada na terça-feira, é composta pelos números 09 – 11 – 13 – 33 - 49 e as estrelas 06 e 12.