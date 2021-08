A chave vencedora do concurso 066/2021 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 12 - 31 - 41 - 42 - 47 e pelas estrelas 4 e 6.

Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.

Receba os números do Euromilhões no seu telemóvel a cada sorteio com a aplicação do SAPO24. Disponível na Google Play e na App Store.