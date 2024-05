Segundo uma geóloga, contudo, o mistério está resolvido. De acordo com uma peça do The Guardian deste sábado, Ann Pizzorusso sugere que Leonardo pintou várias características reconhecíveis de Lecco, nas margens do Lago Como, na região da Lombardia, no norte da Itália.

"Pizzorusso combinou a ponte de Leonardo, a cordilheira e o lago da Mona Lisa com a ponte Azzone Visconti de Lecco, do século XIV, os Alpes do sudoeste com vista para a área e o Lago Garlate, que Leonardo visitou há 500 anos", lê-se no artigo.

As semelhanças são inegáveis, diz Pizzorusso. “Estou tão animada com isto. Realmente sinto que é um home run.”