O “número um” da AD, Sebastião Bugalho, começa as ações de campanha em Coimbra, com um encontro ao final da manhã na Associação Académica de Coimbra e um almoço na residência de estudantes República dos Galifões.

A meio da tarde, Sebastião Bugalho visita o Instituto Pedro Nunes, criado em 1991 para promover a inovação e a transferência de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o meio científico e tecnológico e o tecido produtivo e à noite, com o líder do PSD, Luis Montenegro, ao seu lado, participa num jantar comício em Pombal.

A cabeça de lista do PS, Marta Temido, dedica o nono dia de campanha aos distritos de Viana do Castelo e Braga.

De manhã, visita o Centro de Mar de Viana do Castelo e contactará a população no centro histórico desta cidade.

A meio da tarde repetirá os contactos com a população em Braga e no centro de Guimarães, participando ao início da noite no Encontro Europa no largo de Donães, em Guimarães.

Os cabeças de lista do Chega, António Tânger Corrêa, da CDU, João Oliveira, e do Livre, Francisco Paupério, dedicam a manhã à participação no programa matinal de um dos canais generalistas.

Tânger Corrêa participa depois à tarde numa arruada em Aveiro.

Francisco Paupério está à tarde em Castelo Branco, onde visitará a Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento (ALAD), constituída em 1998 e que trabalha na integração dos grupos sociais mais desfavorecidos.

A IL tem agendadas ações de campanha nos distritos de Viseu e Bragança.

Em Viseu, o cabeça da lista da IL, João Cotrim de Figueiredo, visita de manhã o Instituto Politécnico de Viseu e à tarde o Andebol Club de Lamego.

À noite, tem marcada uma ação de campanha num restaurante de Mirandela, distrito de Bragança.

A candidata do BE, Catarina Martins, estará no distrito do Porto, participando de manhã numa ação de campanha sobre habitação, na sede da Associação de Moradores da Lapa, e visita depois uma residência estudantil.

À noite, participa num comício na Praça da Alegria, no Porto.

João Oliveira, além do programa televisivo, que lidera a lista da CDU, almoça na Casa do Alentejo, em Lisboa, com mulheres e segue depois para Évora, para um comício no Jardim Público.

O "número um" da lista do Livre, Francisco Paupério, estará num programa televisivo na parte da amanhã e visita uma associação em Castelo Branco da parte da tarde.

O cabeça de lista do PAN, Pedro Fidalgo Marques, vai estar hoje nos distritos de Santarém e Leiria.

Ao fim da manhã vai estar no Miradouro de Almourol, Castelo de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, numa ação dedicada à biodiversidade, água, rios e alterações climáticas.

Depois, ainda no mesmo distrito, almoça em Fátima e, à tarde, em Alcobaça, distrito de Leiria, visita o Centro de Formação e Investigação Alimentar - CFER Labs.