“Quanto a isso estou muito descansado. A minha atitude é a de sempre, relativizar. Eu sempre me dei bem com más sondagens, portanto não é por isso que me preocupo com esta”, declarou, à margem de uma iniciativa de campanha eleitoral no Pinhal de Leiria.

A sondagem da Universidade Católica para a RTP/Público, divulgada segunda-feira, coloca o PS à frente com 33% dos votos, mais 10 pontos do que o PSD, que surge com 23% das intenções de voto, e a possibilidade de perder um deputado.

Paulo Rangel manifestou-se “tranquilo” e defendeu que “o que importa é olhar para a dinâmica da campanha”, que considerou positiva.

O candidato salientou que no passado já houve sondagens que deram ao PSD a derrota numas eleições europeias que os sociais-democratas acabaram por ganhar.

As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no dia 26 de maio.