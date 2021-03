“A inclusão de Ana Dias e Ana Rute na convocatória lusa prende-se com a indisponibilidade de Vanessa Marques, Diana Silva e Jéssica Silva. As três internacionais portuguesas vão falhar o arranque do estágio devido a restrições nos voos entre Portugal e os países em que jogam”, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Constrangimentos que levam o selecionador Francisco Neto a reduzir a convocatória de 25 para 24 jogadoras, com a seleção a concentrar-se ainda hoje em estágio, para preparar o duplo confronto com a Rússia, de apuramento para o Europeu em 2022.

Portugal tem o primeiro jogo do ‘play-off’, para o qual ‘caiu’ ao ser segundo classificado na fase de grupos, em 09 de abril no Estádio do Restelo, em Lisboa, e o segundo embate em 13 de abril, na Sapsan Arena, em Moscovo (15:00 de Lisboa).

A seleção feminina luta pela segunda presença na fase final do Campeonato da Europa, após a participação inédita no Euro2017, na Holanda.

Esta é a quarta vez que a equipa, liderada por Francisco Neto, chega a um ‘play-off’ de acesso à fase final, sendo que em 2016 conseguiu a qualificação histórica, ao ultrapassar a Roménia, com empates 0-0, em Portugal, e 1-1, fora.

Lista de 24 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting).

- Defesas: Diana Gomes (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Borges (Sporting), Joana Marchão (Sporting), Alicia Correia (Sporting), Mariana Azevedo (Famalicão) e Dolores Silva (Sporting de Braga).

- Médias: Ana Rute (Clube Condeixa), Cláudia Neto (Fiorentina/Ita), Andreia Faria (Benfica), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting) e Andreia Jacinto (Sporting).

- Avançadas: Ana Dias (Zenit), Telma Encarnação (Marítimo), Andreia Norton (Sporting de Braga), Kika Nazareth (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Carolina Mendes (Sporting) e Ana Capeta (Sporting).