Luís Neves, Diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), revelou esta manhã de sexta-feira que Fernando Ferreira, o evadido de Vale de Judeus que foi capturado esta manhã em Trás os Montes, tinha uma armas, uma com silenciador, e várias munições, assim como "equipamentos tecnológicos que lhe permitiam comunicar" sem ser detetado.

"É um sinal do elevado grau de preparação, do cuidado, do apoio tecnológico que estas pessoas têm", dosse Luís Neves, revelando também que Fernando Ferreira tinha binóculos de visão noturna.

"Tudo indica que este material tenha sido utilizado no apoio" à fuga de Vale de Judeus, referiu Manuela Santos, da unidade de contraterrorismo da PJ. "Ele estava sozinho em casa. Tentou a fuga quando percebeu que ia haver uma entrada da residência, mas não houve qualquer hipótese de sucesso", acrescentou a responsável, referindo também que o paradeiro de Fernando Ferreira era conhecido "há uns dias", mas que a operação teve de ser preparada ao pormenor.