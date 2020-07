"Comparando a última semana com as semanas anteriores, há uma evolução claramente positiva. Se compararmos os últimos 14 dias, igualmente, com as semanas anteriores, há uma evolução positiva nestes municípios, nestas 19 freguesias", afirmou Eduardo Cabrita, no final de uma reunião de acompanhamento da estratégia de prevenção e controlo da covid-19 na AML, que decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

Na conferência de imprensa após a reunião, o ministro da Administração Interna revelou que existem 65 surtos ativos da doença nas 19 freguesias dos cinco concelhos da AML, designadamente Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas, defendendo que é preciso "continuar este esforço de monitorização muito próxima, garantindo o acompanhamento por equipamentos multidisciplinares de todos os casos que têm vindo a ser detetados e que são hoje menos do que eram há duas semanas".

“Identificámos uma situação que se caracteriza por um tendência de redução do número de pessoas infetadas em todos estes municípios durante os últimos sete dias”, reforçou.

Sobre a alteração do estado de calamidade nas 19 freguesias da AML, Eduardo Cabrita remeteu a decisão para a próxima semana, no âmbito de uma nova reunião com os autarcas daqueles cinco municípios, agendada para 27 de julho, e da reunião de Conselho de Ministros, prevista para 30 de julho.

No âmbito do controlo da pandemia na AML, o titular da pasta da Administração Interna referiu que a evolução positiva “encoraja a manter o nível de acompanhamento de proximidade e o tipo de medidas que têm sido seguidas nestes cinco municípios”, destacando a forma como tem sido possível identificar e acompanhar os casos positivos de covid-19, através de equipas multidisciplinares, com intervenção da saúde comunitária, da proteção civil municipal, da segurança social e com o apoio das forças de segurança.