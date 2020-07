A administração de Biden poderá significar também um maior “isolamento do Brasil”, já que a União Europeia não quer ratificar o acordo Mercosul sem mudanças drásticas na política sobre a floresta amazónica e sem resultados nos valores de desflorestação.

Por outro lado, se Donald Trump for reeleito Presidente, “que não parece provável neste momento”, vai haver uma “continuidade”, declarou o antigo embaixador, do ponto de vista de uma “aproximação ao nacionalismo e populismo”, que também se pode ver na presidência de Jair Bolsonaro, no Brasil.

Com Donald Trump no poder, será continuada a guerra comercial com a China e os EUA vão obrigar a “escolher um lado”, previu Sérgio Amaral.

“É uma perspetiva desconfortável para nós, se se der continuidade do ‘conflito’ entre EUA e China, põe-nos numa difícil situação e dilema, de escolhermos um lado”, disse o diplomata.

“Não somos parte dessa disputa, temos interesses nos dois lados”, sublinhou.

O antigo embaixador defendeu que o Brasil quer e deve continuar as boas relações com os EUA e a parceria com a China. O país asiático é o principal investidor e um dos maiores parceiros comerciais do Brasil.

“Há muitos países com a mesma sensação e se esta confrontação [entre EUA e China] se deteriorar, vamos ter de procurar novas alianças no mundo”. O embaixador acredita que se isso vier a acontecer, será uma “mudança no equilíbrio do poder de um mundo multilateral”.

Ainda assim, notam-se “afinidades” entre os atuais Presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, disse Sérgio Amaral.

O brasileiro congratulou-se por ter proporcionado, durante o seu mandato como embaixador, um “progresso substancial” nas relações bilaterais entre o Brasil e EUA, nas áreas da tecnologia, economia e defesa, entre outras.