Kim Darroch apresentou a 10 de julho a sua demissão, numa carta ao Governo, na sequência do incidente diplomático provocado pela divulgação de mensagens confidenciais em que o diplomata acusava a Casa Branca de “incompetente”.

A revelação pelo jornal inglês Sunday Mail, na edição do domingo passado, de telegramas diplomáticos em que o embaixador Kim Darroch se referia ao Governo dos EUA como “incompetente” e “instável” levou o Presidente norte-americano a reagir na sua conta da rede social Twitter, dizendo que aquele diplomata é “uma pessoa muito estúpida”.

Nos telegramas diplomáticos inicialmente divulgados, Darroch, que estava no posto de embaixador em Washington desde 2016, sugeriu que para se comunicar com Donald Trump é preciso “apresentar os argumentos de forma simples”, dizendo que não acreditava em mudanças com o evoluir do tempo.