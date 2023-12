Junto com o antigo ministro, o seu “número dois” no gabinete anticorrupção, Maciej Wasik, também foi condenado a dois anos de prisão.

Os dois, membros do partido Lei e Ordem (PiS), também foram inabilitados para exercer cargos públicos durante os próximos cinco anos e terão de abandonar os seus assentos no Parlamento.

Kaminski já tinha sido condenado a três anos de prisão em 2015 pelo mesmo caso, entretanto, recebeu um perdão presidencial durante o Governo do chefe de Estado polaco Andrzej Duda (PiS).

O ex-ministro foi o fundador e primeiro diretor do departamento anticorrupção do país e foi esta mesma entidade que o começou a investigar em 2007 por alegada corrupção no Ministério da Agricultura.

Agora, esta condenação contra Kaminski, que remonta a 2007, refere-se a um processo que orquestrou contra o então ministro da Agricultura Andrzej Lepper com o objetivo de o desacreditar.

Apesar do perdão presidencial, o Supremo Tribunal do país cancelou esta medida em junho passado e permitiu que o caso fosse reaberto para que o antigo ministro pudesse ser julgado novamente.