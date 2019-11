O aviso sobre a convenção que regula a partilha de água dos rios comuns a Portugal e Espanha foi feito durante uma mesa redonda sobre segurança hídrica e alterações climáticas inserida na programação do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, a decorrer em Aveiro.

“A questão é que há muitas melhorias que podem ser feitas, mas é uma tremenda caixa de Pandora e Portugal deve lidar com isso com imenso sentido de responsabilidade e imensa prudência. Há um ponto de partida muito importante: É preciso perceber os problemas que Espanha tem e a aflição que a água é para Espanha”, apontou o ex-ministro.

Francisco Nunes Correia foi um dos responsáveis pela elaboração da convenção e admitiu ser uma das pessoas “que mais tem noção do que gostaria que estivesse” e não está no documento, mas lembrou que o mesmo não é um conjunto de "conclusões de um congresso entre técnicos” que define como devem ser “as relações entre os dois países”.

“É um documento assinado por dois Governos e validado por dois parlamentos, de dois países vizinhos que têm uma situação completamente diferente e isso é de uma complexidade que as pessoas não se apercebem. Desde logo, há uma diferença fundamental: Portugal é quase exclusivamente um país de jusante e Espanha de montante. É uma diferença brutal entre os dois países. Portugal tem um ‘per capita’ de recursos hídricos que é cerca do dobro dos espanhóis”, prosseguiu.

O responsável pelas pastas do Ambiente, Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional entre 2005 e 2009 revelou ainda que este problema para Espanha é “quase paranoico” e de “sobrevivência”, e que "é preciso estar à mesa com as autoridades espanholas para perceber o que aquilo é”.