“O Presidente Clinton teve alta do UC Irvine Medical Center hoje”, disse Alpesh N. Amin num comunicado divulgado pelo porta-voz de Clinton, na rede social Twitter.

As televisões norte-americanas divulgaram imagens de Clinton, com máscara no rosto e acompanhado pela sua mulher, Hillary, deixando as instalações hospitalares e levantando o polegar.

“A sua temperatura corporal e a contagem de glóbulos brancos voltaram ao normal e ele voltará para casa em Nova Iorque, para terminar o tratamento com antibióticos”, acrescentou o médico.

O ex-Presidente passou cinco noites no hospital, depois de ter sido afetado por uma infeção do trato urinário que se espalhou para a corrente sanguínea.

Clinton encontrava-se na Califórnia para um evento relacionado com a sua fundação quando se sentiu cansado, tendo sido transportado para o hospital UC Irvine, em Los Angeles.