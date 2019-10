O Chile é palco desde sexta-feira de protestos, que degeneraram em violência, contra o aumento do preço dos transportes na capital, Santiago do Chile, e outros problemas sociais. O balanço mais recente, hoje divulgado, dá conta que 11 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas desde o início desta vaga de contestação social.

“Exorto o Governo a trabalhar com todos os setores da sociedade para procurar soluções que contribuam para acalmar a situação e para tentar resolver as queixas da população no interesse da nação”, afirmou Michelle Bachelet, que assumiu em duas ocasiões a Presidência do Chile (2006-2010 e 2014-2018).

Bachelet, que foi designada Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos no verão de 2018, também defendeu que todos os atos de violência registados nos últimos dias devem ser investigados.

“Estou profundamente perturbada e triste ao ver a violência, a destruição, as mortes e os ferimentos que ocorreram no Chile”, disse Bachelet, frisando: “É essencial que todas as ações que provocaram ferimentos ou morte, tanto por parte das autoridades como dos manifestantes, sejam submetidas a investigações independentes, imparciais e transparentes”.

As manifestações no Chile decorrem desde sexta-feira em protesto contra um aumento (entre 800 e 830 pesos, cerca de 1,04 euros) do preço dos bilhetes de metro em Santiago do Chile, que possui a rede mais longa (140 quilómetros) e mais moderna da América do Sul, e que transporta diariamente cerca de três milhões de passageiros.