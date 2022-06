A época de exames nacionais prosseguiu com o exame nacional de Matemática A, do 12.º ano, e com os de Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS) do 11.º ano. Consulte aqui os critérios de correção das provas.

Exame Final Nacional de Matemática A (12.º ano) prova (pdf)

critérios de correção (pdf) Exame Final Nacional de Matemática B (11.º ano) prova (pdf)

critérios de correção (pdf) Exame Final Nacional de MACS (11.º ano) prova (pdf)

prova adaptada (pdf)

critérios de correção (pdf) Calendário completo dos exames

