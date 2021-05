Numa análise da Agência Lusa tendo por base os resultados dos 225.307 exames do secundário realizados no ano passado, Viana do Castelo surge em primeiro lugar, com uma média de 13,48 valores nas 4.548 provas dos alunos do distrito.

As notas da 1.ª fase dos exames melhoraram em todas as disciplinas, à exceção de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, implicando também uma subida das médias por distritos.

Para esta melhoria dos resultados contaram as novas regras devido à pandemia de covid-19, que obrigaram à suspensão das aulas presenciais entre o final do 2.º período e primeiras semanas do 3.º período.

Por um lado, os testes tinham perguntas obrigatórias e outras opcionais, permitindo aos alunos escolher pelas questões em que se sentiam mais seguros, sendo contabilizadas apenas as melhores respostas.

Além disso, as provas só eram exigidas a quem quisesse seguir para o ensino superior, porque só contaram para a média de acesso às universidades e politécnicos, tendo deixado de ser obrigatórias para a conclusão do secundário.

Em 2020, Viana do Castelo ocupa o lugar que pertencia a Coimbra no ano anterior: os 9.281 exames realizados pelos alunos das escolas conimbricenses colocam o distrito em 2.º lugar, com uma média de 13,45 valores.

Segue-se o Porto, que agora ocupa o 3.º lugar por menos de uma milésima na média dos quase 40 mil exames.

Na tabela dos distritos surge depois Viseu, Braga, Aveiro, Leiria e Lisboa, este último com uma média de 12,99 valores nas mais de 54 mil provas realizadas, segundo a análise da agência Lusa, feita com base em números disponibilizados pelo Ministério da Educação.

No fundo da tabela, aparecem os Açores e Portalegre, com 12,41 e 12,14 valores, respetivamente.

Já as escolas no estrangeiro surgem em último lugar, uma vez que a média das 884 provas realizadas pelos alunos no ano passado foi de 11,68 valores.

Numa análise comparativa com os resultados médios por distrito obtidos na última década, verifica-se que este é o primeiro ano em que nenhuma região tem “negativa”.