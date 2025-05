Em comunicado, aquela faculdade salienta que o FS FEUP 02 é o resultado de dois anos de dedicação, depois de em 2023 ter sido apresentado o FS FEUP 01 em 2023 – um modelo de carro de corrida elétrico conduzido por um piloto, e representa um conceito “já amplamente distinguido nas principais competições europeias da modalidade”.

A FS-FEUP foi fundada em 2021 e é uma iniciativa de estudantes de Engenharia Mecânica, Engenharia e Gestão Industrial, Eletrotécnica e de Computadores, e Informática e Computação da FEUP, entre outros, que se dedicam ao desenho, fabricação e competição em pista.

O novo protótipo é, segundo o texto, “mais uma forma de potenciar o talento dos estudantes que fazem parte desta equipa”.

“A Formula Student não é um desporto automóvel, é um meio para formar engenheiros e pessoas, tendo tido já grande impacto em muitos dos estudantes que passam pela equipa e que depois transitam para cargos de reconhecimento internacional”, aponta, no texto, o chefe de equipa da FS-FEUP, Miguel Damião.

Segundo aquele responsável, “há ainda os estudantes que relatam o interesse em vir para a FEUP devido à existência da FS FEUP, que tem sido a equipa portuguesa com um progresso mais acelerado desde que foi criada”.

A FEUP realça ainda que o FS FEUP 02 é um “protótipo amplamente premiado”, tendo vencido em 2024, na Suíça, no Formula Student (FS) Switzerland, todas as provas a que se propôs: “Engineering Design Event”, “Cost and Manufacturing Event” e “Business Plan Presentation”, alcançando o primeiro lugar geral da competição.

O protótipo foi igualmente distinguido na FS UK (Reino Unido), no Autódromo de Silverstone), que integra o circuito internacional de Fórmula 1, com o segundo lugar geral da competição, o primeiro lugar na prova “Cost and Manufacturing Event”, tendo ficado em terceiro lugar no ”Engineering Design Event”.

Em Portugal, na Formula Student de Castelo Branco, o modelo da FEUP “dominou todas as provas”, “Engineering Design Event”, “Cost and Manufacturing Event” e “Business Plan Presentation”, tendo alcançando o primeiro lugar geral nacional.

O ‘Rollout’ de apresentação do FS FEUP 02, que decorre na FEUP, às 17h00 de sexta-feira, vai reunir empresas que apoiam a equipa, parceiros institucionais, familiares e amigos dos estudantes da FEUP que criaram e montaram aquele modelo.