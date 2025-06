A Arco da Velha lançou o repto, a Freguesia de Santo António apoiou e dezenas de artistas participaram no Concurso de Ilustração de Santo António Lisboa 2025. Hugo Figueiredo ficou em primeiro lugar na categoria maiores de 18, Sara Brandão ganhou na categoria menos de 18 anos e Mateus Horta ganhou na de menos de 12 anos.

O júri, composto pelos cartonistas António e Pedro Ribeiro Ferreira (diretor do concurso), Inês do Carmo, ilustradora, Luís Montez, produtor, Osvaldo Macedo de Sousa, historiador, Pedro Teotónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa, e Vasco Morgado, presidente da Freguesia de Santo António (Lisboa), atribuiu ainda uma série de menções honrosas para celebrar a criatividade e o talento de artistas portugueses, mas também da Rússia, de Itália, do Irão ou da Ucrânia.

Ao todo, concorreram 303 autores de 34 países, incluindo Arábia Saudita, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Egito, Escócia, Espanha, México, Reino Unido, Rússia ou Uruguai, entre outros. Os vencedores adultos receberam vouchers de 200€ a 750€ para a compra de material de desenho, enquanto os mais novos receberam material de desenho e livros de BD da Editora ASA.