Segundo um comunicado da PSP, a 5.ª Divisão Policial do Comando Metropolitano de Lisboa deslocou-se, em 28 de maio, pelas 04:00, a um estabelecimento comercial na Penha de França, após uma denúncia de ruído.

Os polícias entraram no espaço e encontraram “diversos beliches, onde pernoitavam 29 cidadãos de nacionalidade estrangeira, “os quais foram devidamente identificados”, bem como “logótipos alusivos a uma agência de viagens”.

“O local apresentava camas vazias, pelo que se acredita que objetivava alojar mais de 50 pessoas”, relata a PSP, que verificou ainda “a ausência de condições de higiene e salubridade, com alimentos aparentemente estragados, fora de qualquer eletrodoméstico de refrigeração, bem como várias baratas a percorrer as paredes e o chão do edifício”.

A PSP procedeu à verificação da situação em território nacional dos 29 cidadãos, dos quais seis não conseguiram fazer prova, tendo sido transportados para a esquadra, “a fim de serem efetuados pedidos de informação” à Unidade de Controlo de Fronteiras e Estrangeiros.

Concluídas as diligências, dois dos seis cidadãos não tinham processo de legalização a decorrer e estavam documentados com passaporte, tendo sido “notificados para abandono voluntário do território nacional”.