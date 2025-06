O presidente do Chega, André Ventura, fala aos jornalistas à chegada para participar no 20.º Conselho Nacional do partido para aprovação das contas anuais do partido, nomeadamente o orçamento para 2025 e contas do exercício de 2024, análise dos resultados eleitorais e análise geral da situação política, Moita, Setúbal, 30 de maio de 2025. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Lusa