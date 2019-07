Foram realizadas 191 497 provas, referentes às disciplinas de Português (código: 91), de Matemática (92), de Português Língua Segunda (95), para alunos surdos, de Português Língua Não Materna (93 e 94), de Português (81) e de Matemática (82), segundo comunicado enviado pelo ministério da Educação.

Na disciplina de Português (91) a média foi de 60%, mais baixa do que os 66% registados no ano passado. Já a Matemática (92) os resultados melhoraram, tendo passado de 47% para 55%.

créditos: Ministério da Educação

As provas finais do 3.º ciclo de 2019 foram realizadas em 1198 escolas localizadas em Portugal Continental, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e nas escolas no estrangeiro com currículo português, informa o ministério da Educação.

Os exames de Português com o código 81 e de Matemática com o código 82 dizem respeito a provas realizadas a nível de escola, e não nacional, no âmbito do diploma da educação inclusiva, de acordo com o regulamento.