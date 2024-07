A média nacional dos exames do secundário realizados em 2023 foi de 11,68 valores (numa escala de zero a 20), o que representa uma subida de 0,28 valores em relação ao ano anterior, segundo uma análise da Lusa aos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

A subida deve-se mais à performance dos alunos das escolas públicas, que registaram uma melhoria da média de 0,22 valores, já que a subida dos colégios foi de apenas 0,06 valores: A média no privado é agora de 13,02 valores, enquanto no público é 11,49 valores, segundo uma análise a quase 197 mil provas.

No entanto, olhando para as disciplinas em que se realizaram pelo menos mil provas verifica-se que houve casos em que a média subiu ou desceu quase dois valores.

Neste "sobe e desce" destaca-se Matemática B, que subiu 2,33 valores. A disciplina que no ano passado estava no fundo da tabela com uma média negativa de 8,93, aparece agora a meio da lista com 11,26 valores.

Português e Matemática Aplicada às Ciências Sociais são as outras duas disciplinas com maiores subidas, ambas com uma melhoria de 1,65 valores em relação ao ano anterior: Matemática Aplicada às Ciência Sociais passou de 10,47 para 12,12 valores e Português chegou aos 12,55 valores.

No caso das provas que levam mais de 30 mil alunos a exame houve subidas e descidas: As médias de Português e Biologia e Geologia subiram, enquanto as provas de Matemática A e Fisica e Química A desceram, segundo a análise da Lusa.

Se os cerca de 34 mil alunos que fizeram o exame de Português fizeram a media subir de 10,9 para 12,55 valores, os 38 mil alunos que mostraram os seus conhecimentos a Biologia e Geologia aumentaram a média nacional 0,66 valores, situando-se agora nos 11.43 valores.

Matemática A desceu 0,9 valores, tendo em conta que a média dos quase 34 mil alunos foi de 11,05 valores. Já Física e Química A sofreu mais ligeira descida de 0,44 valores, sendo agora a média nacional de 11,25 valores, segundo a análise da Lusa aos mais de 31 mil exames realizados em 2023.

A maioria das restantes disciplinas analisadas teve ligeiras alterações, como Inglês que subiu 0,04 ou Filosofia que subiu 0,05 valores.

A subida das médias nacionais teve também impacto no aumento de escolas com média positiva: Apenas 28 escolas "chumbaram" num universo de 500 estabelecimentos de ensino analisados.

No ano passado, houve 51 escolas em que a média dos exames realizados pelos seus alunos ficou abaixo dos 10 valores.