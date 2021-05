Mais do que um cemitério, é um local onde foram erguidos verdadeiros monumentos em memória dos principais membros da comunidade grega em Londres do século XIX. Contudo, as sepulturas do cemitério de West Norwood estão agora num estado de negligência, conta o The Guardian, que partilha fotografias onde são visíveis túmulos cobertos de excrementos de pombo e até a perna de um cadáver.

De acordo com o jornal britânico, o conselho de Lambeth comprou o cemitério há mais de 50 anos, mas retirou recentemente a segurança para poupar dinheiro. Neste sentido, ativistas apelam a uma ação urgente para proteger os monumentos da ruína.

Bob Flanagan, um académico da Universidade de Londres e presidente da Amigos do Cemitério de West Norwood (FoWNC), referiu que esta não é uma forma de tratar os mortos. "É desrespeitoso e chocante", afirmou.

"É também um risco para a saúde e segurança das pessoas que andam à volta do cemitério. Em alguns casos, os caixões são expostos e pode haver acidentes com pessoas que caem em jazigos decadentes", completou.

Victoria Solomonidis-Hunter, professora greco-britânica da University College London, disse ter sido surpreendida tanto pela beleza dos monumentos do cemitério como pelo seu "estado de decadência".

"Um dos mais belos monumentos é o dos Irmãos Vagliano, que — entre outras grandes obras — financiaram a Biblioteca Nacional da Grécia no final do século XIX. O monumento é uma cópia da Torre dos Ventos [erguida em Atenas cerca de 100-50 d.C]. Encontra-se numa situação de grande necessidade de restauro. As fezes dos pombos no seu interior têm 70 cm de altura", explicou.

Em março, a professora referiu ter ficado chocada ao saber que o monumento tinha sido vandalizado: a sua porta original foi roubada e a placa que cobria a entrada foi arrombada, deixando os dois caixões à vista de todos. "Um deles estava aberto, devido à decadência, com um membro [de um cadáver] saliente", disse. Na altura, este tinha sido já o terceiro ato de vandalismo.

Devido às críticas, fonte do conselho de Lambeth frisou que, regra geral, na maioria dos cemitérios, a manutenção de memoriais individuais é da responsabilidade dos proprietários da sepultura — mas trouxe também boas notícias.

"O Cemitério de West Norwood é um bem histórico e valioso e investiu-se fortemente na sua manutenção e melhorias em benefício de toda a zona. Vamos iniciar no próximo mês um projecto multimilionário de restauro, que incluirá um investimento significativo no recinto helénico", foi garantido.